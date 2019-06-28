ИА «Ореанда-Новости» Грузинская диаспора обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить авиасообщение с Грузией, так как от этого страдает простой народ.

Представители диаспоры направили президенту открытое письмо, в котором отметили, что определённые силы заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Грузии и разорвать отношения с Россией.

По словам представителей диаспоры, от действий политиков чаще всего страдает простой народ, для которого разлад между государствами может обернуться «тяжёлыми последствиями». В письме отметили, что прекращение авиасообщения является ответом на провокацию со стороны Грузии и назвали этот шаг «тяжёлыми санкциями».