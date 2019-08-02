ИА «Ореанда-Новости» Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что нападение со стороны Вооружённых сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов является грубым нарушением действующих с недавнего времени договорённостей о перемирии в Донбассе. Боевое применение дрона представляет собой «спланированное сугубо наступательное действие», подчеркнул политик, и поэтому Москва будет настаивать на проведении соответствующего расследования.

Соглашение о прекращении огня в Донбассе начало действовать 21 июля. 1 августа представители Донецкой Народной Республики сообщили об атаке украинского ударного беспилотника, в результате которой пострадали три ополченца.