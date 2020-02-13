ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области 67-летнего Анатолия Артамонова, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Артамонов был главой региона с 2000 года.

Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области 47-летнего Владислава Шапша, который ранее занимал пост главы администрации города Обнинска.