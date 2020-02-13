13.02.2020, 19:34
Губернатор Калужской области ушёл в отставку
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области 67-летнего Анатолия Артамонова, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Сообщается, что Артамонов был главой региона с 2000 года.
Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области 47-летнего Владислава Шапша, который ранее занимал пост главы администрации города Обнинска.
Сообщается, что Артамонов был главой региона с 2000 года.
Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области 47-летнего Владислава Шапша, который ранее занимал пост главы администрации города Обнинска.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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