ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Липецкой области Олег Королев попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку. Об этом глава региона сообщил в обращении к жителям региона, его в открытом доступе опубликовали на сайте администрации Липецкой области. Своё намерении уйти в отставку, Королёв объяснил необходимостью давать дорогу молодым специалистам.



В обращении к жителям Липецкой области Олег Королёв отметил, что руководит регионом уже более 26 лет, из которых 21 год в качестве губернатора, а до этого назначения был председателем областного Совета депутатов, и его поколению «пришлось спасать область и страну». С его слов, «пора давать дорогу молодым».

«Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», – отмечает он.

До этого Королёв попросил у президента России Владимира Путина перевести его на другую работу, но на каком именно месте Королёв видит себя в будущем, он не уточнил. Он поблагодарил президента и правительство России за «постоянную поддержку» Липецкой области.

Также попросил в обращении прощения у народа.

«Прошу прощения у тех, кто считает, что я был в чём-то неправ, совершал какие-то ошибки», – сообщил он.

Королев возглавляет Липецкую область с весны 1998 года. 1 октября он передал президенту свою просьбу об отставке.

Это не единственный губернатор, который надумал покинуть пост руководителя региона по собственному желанию. Меньше чем на час Олега Королёва опередил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Как сообщает ТАСС, Кокорин сообщил, что его уход связан с более привлекательным предложением, которое он получил – перейти в совет директоров одной из госкорпораций.

В конце сентября Путин уже успел уволить трёх глав регионов: Андрея Тарасенко из Приморья, Александра Жилкина из Астраханской области и Юрия Кокова из Кабардино-Балкарии.