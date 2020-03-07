ИА «Ореанда-Новости». Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что жителям региона не стоит поддаваться панике из-за вспышки коронавируса, пишут «Известия».



По его словам, в области число заболевших достигло трёх человек, все они заразились в Италии. Они изолированы и получают необходимое лечение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.



Также он сообщил, что все люди, которые находились в тесном контакте с заболевшими, изолированы в обсерватор и находятся под наблюдением медиков.