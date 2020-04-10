ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом в лёгком форме, пишут «Известия».



По словам Беглова, лечение одного больного обходится в 24 тысячи рублей. Траты на пациента в тяжёлом состоянии могут доходить до полумиллиона.



Глава Петербурга также отметил, что переоснащение коек также обходится бюджету в миллиарды рублей.



Сегодня в России коронавирусом заразились уже более 11 тысяч человек, больше всего больных в Москве и Петербурге.