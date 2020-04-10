10.04.2020, 18:31
Губернатор Петербурга назвал сумму лечения больного COVID-19
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом в лёгком форме, пишут «Известия».
По словам Беглова, лечение одного больного обходится в 24 тысячи рублей. Траты на пациента в тяжёлом состоянии могут доходить до полумиллиона.
Глава Петербурга также отметил, что переоснащение коек также обходится бюджету в миллиарды рублей.
Сегодня в России коронавирусом заразились уже более 11 тысяч человек, больше всего больных в Москве и Петербурге.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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