ИА «Ореанда-Новости» Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил представителей обеих конфликтующих сторон по поводу запланированного строительства храма святой Екатерины в сквере, расположенном в центре Екатеринбурга.

Вечером 13 мая в Екатеринбурге возникла стихийная акция протеста, сторонники которой выступали за сохранение сквера на месте строительства храма. Они разрушили забор, который огораживал предполагаемое место стройки, и заняли сквер. Затем их оттуда вытеснила группа молодых людей.

Теперь Куйвашев предлагает противоборствующим сторонам «организовать прямой разговор». «Сегодня... я жду в своём кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентеров. Мы поговорим и все обсудим, выслушаем друг друга, мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города», – написал губернатор в одной из социальных сетей. Глава региона подчеркнул, что в данной ситуации «можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе – вопрос, который поднимается из года в год, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга».



