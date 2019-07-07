Ранее глава субъекта принял закон в Приморье о пострадавших гражданах, а также образовал фонд для их поддержки с бюджетом в 700 миллионов рублей. Однако, по его словам, денежных средств на поддержку всё равно категорически не хватает. Уже было оплачено жилье 500 семьям, что "помогло снять социальную напряжённость".