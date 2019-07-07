07.07.2019, 09:22
Губернатор Приморья попросил правительство поддержать обманутых дольщиков
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Приморского края опубликовала соответствующее сообщение 4 июля. В нем губернатор региона обратился к премьер министру страны выделить деньги из бюджета на помощь более трём тысячам семей, которые пострадали от действий недобросовестных дольщиков.
Ранее глава субъекта принял закон в Приморье о пострадавших гражданах, а также образовал фонд для их поддержки с бюджетом в 700 миллионов рублей. Однако, по его словам, денежных средств на поддержку всё равно категорически не хватает. Уже было оплачено жилье 500 семьям, что "помогло снять социальную напряжённость".
Ранее глава субъекта принял закон в Приморье о пострадавших гражданах, а также образовал фонд для их поддержки с бюджетом в 700 миллионов рублей. Однако, по его словам, денежных средств на поддержку всё равно категорически не хватает. Уже было оплачено жилье 500 семьям, что "помогло снять социальную напряжённость".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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