04.09.2019, 16:10
Губернатор Приморья предложил ввести ответственность россиян за своё здоровье
ИА «Ореанда-Новости». Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что нужно на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за своё здоровье, пишет «Коммерсант».
Кожемяко отметил, что зачастую россияне крайне безответственно относятся к состоянию здоровья, что приводит к развитию заболеваний и большим затратам на лечение.
Губернатор уверен, что регулярная профилактика может в разы уменьшить затраты на последующее дорогостоящее лечение, снизить смертность и помочь избежать инвалидности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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