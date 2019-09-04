ИА «Ореанда-Новости». Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что нужно на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за своё здоровье, пишет «Коммерсант».



Кожемяко отметил, что зачастую россияне крайне безответственно относятся к состоянию здоровья, что приводит к развитию заболеваний и большим затратам на лечение.



Губернатор уверен, что регулярная профилактика может в разы уменьшить затраты на последующее дорогостоящее лечение, снизить смертность и помочь избежать инвалидности.