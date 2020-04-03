ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Тамбовской области выступил с критикой депутатов за премии самим себе и главе города. Алексей Никитин назвал решение премировать в такой непростой экономической ситуации вызывающим. Отмечается, что проект о премировании внёс председатель комитета по бюджету Владимир Сергеев, который сам оказался в числе премированных.

Никитин рассказал, что всё сделано законно, так как депутаты имели право на данное решение. «Более того, премия выплачена за счёт экономии фонда оплаты труда», обратил внимание губернатор. Это исключает дополнительные расходы бюджета. Однако он подчеркнул, что данное решение является вопросом этичности.

Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать «в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений» чиновников, работающих в Тамбовской городской думе, администрации Тамбова, контрольно-счётной палате Тамбова, избирательной комиссии Тамбова. Депутат заксобрания Александров напомнил, что при этом долг города составляет почти 3 миллиарда рублей.