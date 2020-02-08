Губернатор отметил, что увидел, что видео, на котором видно якобы выброс, распространяется по соцсетям. Морозов пояснил, что эти кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре прошлого года.Глава региона также добавил, что в ситуация в НИИАР штатная, в Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке - в норме.