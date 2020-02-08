08.02.2020, 20:12
Губернатор Ульяновской области опроверг сообщения о катастрофе на предприятии «Росатома»
ИА «Ореанда-Новости». Глава Ульяновской области Сергей Морозов обратился к жителям региона с просьбой не верить фейковым новостям о радиационном выбросе в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде (ГНЦ НИИАР), пишет РИА Новости.
Губернатор отметил, что увидел, что видео, на котором видно якобы выброс, распространяется по соцсетям. Морозов пояснил, что эти кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре прошлого года.
Глава региона также добавил, что в ситуация в НИИАР штатная, в Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке - в норме.
Губернатор отметил, что увидел, что видео, на котором видно якобы выброс, распространяется по соцсетям. Морозов пояснил, что эти кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре прошлого года.
Глава региона также добавил, что в ситуация в НИИАР штатная, в Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке - в норме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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