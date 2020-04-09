ИА «Ореанда-Новости». Глава Ульяновской области Сергей Морозов перевёл месячную зарплату в благотворительный фонд помощи медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, пишет РИА Новости.



Об этом сам Морозов рассказал в Instagram.



Глава региона призвал чиновников и руководителей предприятий региона последовать его примеру и по возможности тоже поддержать фонд. Средства из фонда будут идти на оказание помощи людям, попавшим в трудное положение из-за с пандемии коронавируса, на меры по стимулированию медицинских и социальных работников, а также на поддержку волонтёров.