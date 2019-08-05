ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию со взрывами на складе боеприпасов около города Ачинска, пишет «Коммерсант».



Глава региона рассказал, из населённого пункта Каменка, который ближе всего к складу, и из других посёлков эвакуировали около шести тысяч человек. Усс также отметил, что было принято решение эвакуировать часть города Ачинска.



Фазу, в которой находится ситуация, Усс назвал «тяжелой и критической».