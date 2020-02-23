ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Губерниев заявил, что возможно в Италии завели уголовное дело против Логинова.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своём Telegram, что в отношении российского спортсмена Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии заведено уголовное дело.

Губерниев отметил, что письмо, которое было послано из Международного союза биатлонистов, оказалось довольно серьёзным. Именно данное письмо стало причиной обысков, которые проходили в комнате Александра Логинова в воскресенье.

Телеведущий добавил, что Логинов и Касперович смогут покинуть Италию.

Ранее сообщалось о том, что в Антхольце полицией были обысканы номера российских биатлонистов Логинова и Гараничева, а также тренера Касперовича. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у Логинова телефон и компьютер.