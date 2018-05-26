ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 мая Хабаровску исполняется ровно 160 лет со дня основания города. В честь знакового события в дальневосточной столице прошли массовые театральные шествия, которые объездили более 10 тысяч человек. Основным цветом на празднике был выбран красный, как символ любви к своему городу. Участники шествия прошлись по основной улице города Муравьево-Амурской, начав с Комсомольской площади и закончив на площади имени Ленина.

Среди шествовавших можно было увидеть людей со всех концов Дальнего Востока. На шествии были члены трудовых и творческих коллективов, учителя и ученики разных учебных заведений, представители различных национальных диаспор, обычные жители Хабаровска, а также участвовавшие в международном военном музыкальном фестивале «Амурские волны» люди и даже делегации из-за границы.

Все это шествие с трибуны традиционно поприветствовали представители местного управления в лице официальных лиц Хабаровска и края, члены Государственной Думы, представители краевого парламента. Так же были приглашены почтенные городские жители. Были приглашены и представители соседних городов. Наиболее многочисленная делегация пришла из города Пучона. В состав вошли 10 человек, среди которых присутствовал почётный президент кардиологической клиники Сэчжон и почетный хабаровчанин Пак Ён Гван.

Делегацию в Хабаровск прислали и зарубежные Азиатские партнеры России. Прямиком из Китая в город с поздравлениями приехал главы городов Харбина, Хэгана, Цзямусы и Фуюаня. От своих соседей по морю не отставала и Япония. Вместе с идущими в колоне прошлись такие люди, как мэры городов Мусасино, Ниигаты и члены ассоциации Мусасино-Тама-Хабаровск. В празднике так же приняли участие гости из Вьетнама, Монголии, Белоруссии и даже Портленда (США).

Однако на театральном шествии веселье не заканчивается. На протяжении всего дня в Хабаровске будут проходить различные увеселительные мероприятия. На площадях города будут проводиться концерты, разного рода выставки и фестивали. И конечно же в завершение дня города на набережной Амура в 22:00 любой желающий сможет насладится фейерверком на фоне тёмного неба.

27 мая Санкт-Петербургу исполняется 315 лет, в честь чего с 16 по 27 мая будут проходить увеселительные мероприятия. 26 мая Ярославль так же празднует День Города, в честь своего 1008-летия.