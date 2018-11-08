ИА «Ореанда-Новости» На ужасные поступки пошли хабаровские коллекторы. Чтобы «выбить» из должника некоторую сумму денег, они начали выкладывать в социальные сети фотоколлажи с непристойными фотографиями родственника потерпевшего.

Всем, кто хоть раз сталкивался с образованием задолженности по кредиту, знакомы звонки «счастья» в самое разное время суток. Звонят незнакомые мужчины и женщины и сначала просят, а потом и требуют вернуть долги. Такой рэкет, казалось бы, давно должен был уйти в небытие вместе с бандитизмом 90-х, но этого не произошло. Наоборот, даже крупные банки нанимают целые отделения специалистов, чья основная задача заключается в том, чтобы вытащить из задолжников деньги.

В Дальневосточной столице коллекторы перешли все дозволенные границы. Мало того, что они донимали звонками с угрозами должнику, но потом, видимо решив, что этого мало, коллекторы пошли на крайне неразумные меры, запрещенные Уголовным кодексом Российской Федерации.

Они собрали коллекцию фотографий семьи должника и смонтировали порнографические фотоколлажи, которые позже были выложены в социальные сети. Среди других фотографий, в Интернет попали и изображения с несовершеннолетней дочерью должника.

Вот такую опасность, оказывается, таят в себе работники микрофинансовых организаций, дающих кредиты «до зарплаты». Неизвестно, сколько денег должен был потерпевший данной компании, сколько миллионов успело накопиться на его счету. Но ни один, даже самый большой долг, не может оправдать унижение достоинства других людей, тем более - детей.

Хотя агрессивными методами воздействия плеяда коллекторов прославилась на всю страну. Они донимают не только должников, но и членов их семей, друзей, коллег, знакомых. Угрозы тоже бывают разными, от законного суда до уголовно наказуемой физической расправы.

По факту публикации детской порнографии и унижения человеческого достоинства проводится расследование. Пресс-служба Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю сообщает, что проверка действий коллекторов и выяснение их личностей уже начались.