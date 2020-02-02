ИА «Ореанда-Новости». Хабриева считает, что упоминание Бога в Конституции требует взвешенного обсуждения.

Сопредседатель группы по поправкам в Основной закон страны Талия Хабриева заявила, что предложения об упоминании Бога в Конституции требуют взвешенного обсуждения. Она отметила, что предложения на эту тему неоднократно поступали в рабочую группу по подготовке изменений в основной закон государства, однако юридической формулы пока ещё нет.

Хабриева подчеркнула, что подобные инициативы исходят не только от православного сообщества. Аргументируются предложения тем, что Бог упоминается в гимне России, что является символом страны.

Сопредседатель группы также добавила, что есть ещё и атеисты. К тому же, Конституция утверждает, что Россия является светским государством.