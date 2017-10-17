ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам субъектов принять исчерпывающие меры по доведению зарплаты педагогов дополнительного образования до уровня не ниже среднего для учителей в регионе, сообщается на сайте Правительства РФ.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ принять исчерпывающие меры по доведению оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761", – говорится в сообщении.

Согласно указу "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", среди мер, направленных на развитие системы дополнительного образования, значится "доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе".

Медведев также поручил Минобрнауки, Минтруду и Минспорту проработать целесообразность законодательных изменений для привлечения в систему дополнительного образования квалифицированных специалистов, не имеющих педагогического образования, а также обучающихся по образовательным программам высшего образования. О результатах ведомствам необходимо доложить в Кабмин РФ до 15 ноября 2017 года.

Кроме того, Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями поручено проработать вопрос о мерах по стимулированию расширения направленности дополнительных общеобразовательных программ, вариативности их содержания и форм реализации с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка.