ИА «Ореанда-Новости» Британский медиахолдинг BBC сообщил, что электронная почта и страница Скотленд-Ярда в социальной сети Twitter были взломаны хакерами.

С почтового адреса штаб-квартиры британской полиции стали поступать «необычные письма». На странице ведомства в Twitter, у которой более 1,2 миллиона подписчиков, появились «странные сообщения» (например содержащие призывы освободить находящегося в тюрьме известного рэпера Digga D), а также нецензурная брань в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В Скотленд-Ярде подтвердили факт взлома. Сотрудники полицейского ведомства принесли пользователям извинения и дали обещание разобраться с причинами инцидента.