ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.

По словам Изотеева, все дело в нечеловеческой нагрузке.

Как пояснил заведующий отделением, в больнице работают шесть хирургов. Каждый из них ежемесячно отрабатывает 10 ночных дежурств. Однако врач после этого не идёт домой, а заступает на дневное дежурство.

Хирурги обращались в Минздрав с просьбой улучшить условия, но им никто не ответил. После этого врачи приняли решение массово уволиться.

Ситуацию в Нижнем Тагиле прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что в ситуации надо разбираться. В город для проведения проверки выехала прокуратура Свердловской области.