29.08.2019, 18:01
Хирурги из Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении
ИА «Ореанда-Новости» Хирурги из Нижнего Тагила, написавшие коллективные заявления об увольнении, согласились остаться в больнице.
Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Врачи написали заявления об увольнении по причине низкой оплаты труда и высокой нагрузки. С ситуацией обещали разобраться в Кремле.
Медики добились стимулирующих выплат за повышенную нагрузку за два месяца и передумали увольняться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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