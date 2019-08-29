ИА «Ореанда-Новости» Хирурги из Нижнего Тагила, написавшие коллективные заявления об увольнении, согласились остаться в больнице.

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Врачи написали заявления об увольнении по причине низкой оплаты труда и высокой нагрузки. С ситуацией обещали разобраться в Кремле.



Медики добились стимулирующих выплат за повышенную нагрузку за два месяца и передумали увольняться.