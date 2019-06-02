ИА «Ореанда-Новости» В результате хлопка газа в многоквартирном доме в Муроме пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В сообщении говорится, что ударной волной от взрыва выбило окна в нескольких квартирах с первого по четвёртый этаж. Как отметили в МЧС, причиной хлопка стал бытовой газ. Трое из пострадавших, в том числе дети в возрасте 4 и 6 лет были госпитализированы.