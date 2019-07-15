ИА «Ореанда-Новости» Нападающий московского ХК «Спартак» Михаил Котляровский задержан за езду за рулём с поддельными правами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмена задержали 13 июня в столице. Сотрудники ДПС остановили автомобиль хоккеиста. Котляровский предоставил полицейским водительское удостоверение, которое показалось стражам порядка подозрительным. Права были направлены на экспертизу, где было установлено, что они поддельные. Вопрос о возбуждении уголовного дела на данный момент решается.