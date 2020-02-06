ИА «Ореанда-Новости». Храмы Симферопольской и Крымской епархии проводят молебны о ниспослании дождя, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу епархии.



В епархии рассказали, что молебны начали проводить ещё на прошлой неделе.



Ранее глава горадминистрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что запасов в водохранилищах мало, поэтому вода будет подаваться по графику. В Севастополе сообщили, что вода в городе подается круглосуточно, её запасы отвечают нормам для зимы.