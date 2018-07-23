ИА «Ореанда-Новости». 22 июля на реке Бузан произошла страшная трагедия, детали которой поступали в течение нескольких дней. Теперь их можно объединить в единую картину происшествия.

Около 19:30 в селе Калинино Володарского района в 10-15 метрах от берега перевернулась лодка, в которой находилось девять пассажиров, из них лишь двое взрослых, а остальные – дети. Трое несовершеннолетних утонули. На место сразу были отправлены оперативная группа, инспектор ГИМС, психологи, водолазы и представители всех взаимодействующих министерств и ведомств.

Уже вечером 22 июля водолазы нашли первую жертву. Тело принадлежало пятнадцатилетней девочке, которая смогла спастись, выбравшись на берег, но затем снова бросилась в воду, чтобы спасти своего младшего восьмилетнего брата. К сожалению, спастись им не удалось.

Наутро был задержан подозреваемый в гибели троих детей. Молодой человек, сын главы села, управляющий лодкой, находился в состоянии наркотического опьянения, как сообщают следователи. Против него было возбуждено уголовное дело.

Жители села не остались равнодушными к трагедии и присоединились к поискам тел в помощь водолазам. Вместе с добровольцами реку исследовал и семнадцатилетний юноша Даян, чудом спасшийся сам и сумевший спасти троих пострадавших. В процессе поиска приходилось увеличивать количество поисковых бригад на лодках, которые сетками и крюками исследуют дно в попытке выловить тела утонувших. Попеременно в воду погружаются четыре водолаза. Работа спасателей осложнялась сильнейшим течением и постоянным расширением территории поиска.

Около 15:00 по местному времени местным жителям удалось отыскать тело того самого восьмилетнего мальчика, на спасение которого бросилась сестра.

Позже родители жертв лично попросили подключить к операции по поиску ясновидящую, также проживающую в селе. Пожилая ведунья, известная среди местных жителей предсказаниями с помощью камней, выявила и указала на карте предположительное место нахождения последнего тела – теперь этот участок тщательно обследуют спасатели.