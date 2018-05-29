ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Следственном комитете Москвы рассказали, что задержанный мужчина, который отличился тем, что на прошлой неделе в Москве взял в заложники семью соседей, рассказал причину своих действий. Говорят, всё было исключительно из-за личной неприязни к тем людям.

25 мая москвич, ранее сообщалось, что он художник по образованию, взял в плен семью с маленьким ребенком. Женщина и дитя не пострадали, а вот мужчина-заложник получил смертельное ранение и погиб. Весь дом оцепили, полиция штурмом брала квартиру захватчика на улице Молостовых.

В ходе допроса во время следствия, москвич рассказал, что в основе его преступления лежит личная неприязнь к тем людям. Вину он свою тоже признал.

Напомним, он до захвата полицией успел ранить себя ножом, художника отправили к врачам, прежде чем отдавать его под следствие.

В полиции подтвердили, что до этого мужчина обращался к ним, он говорил, что стал жертвой «чёрных риелторов», которые хотят его выселить и завладеть его квартирой. С его слов, часть доли в его жилище незаконно досталась чужим людям. Он был не доволен тем, что живет в двухкомнатной квартире с посторонней семьёй.

Когда врачи поставили на ноги захватчика, его допросили и предъявили обвинение по двум уголовному делу. Уже тогда он пояснил, что захват и даже убийство того мужчины было на почве неприязни, он «вскипел», проживая с этими людьми на одной жилплощади.

Сейчас ему предстоит отвечать за преступления по статье «убийство, совершённое с особой жестокостью» и статье «захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку».

До этого момента СМИ сообщали, что ещё до захвата заложников, художник опубликовал в социальных сетях пост о том, что его пытаются выселить «чёрные риелторы», которые специально отрезали в квартире канализацию, свет и горячую воду. Обвиняемый заявлял, что он неделю бегал в туалет и помыться во двор, а ел холодную еду из магазина.