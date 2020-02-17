



Экс-замглавы комитета Крыма Сливка был взят под стражу в октябре 2018 года. Вместе с ним были арестованы экс-зампред Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин и заместитель министерства по транспорту Валентин Дукорский. В отношении трёх чиновников были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России за получение взятки в особо крупном размере (более 5 миллионов рублей).Сегодня, 17 февраля, Московский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство, поданное адвокатами крымского чиновника, об изменении меры наказания в виде взятия под стражу на домашний арест.