ИА "Ореанда-Новости" Депутаты Государственной Думы Российской Федерации на днях высказали идею пролонгировать летние каникулы ещё на один месяц. Эта инициатива получила отрицательные оценки со стороны многих сообществ, в том числе и специалистов, занятых в психиатрии.

По информации, предоставленной врачом-психиатром и ведущим научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Львом Пережогиным, основная сложность затяжных каникул отразиться на школьниках и студентах. Привыкнув отдыхать в летний сезон минимум по два месяца, после поступления на работу им будет довольно сложно привыкнуть к стандартным двадцати восьми дням отпуска. Стоит отметить, что часто работодатель предлагает «разбить» отпуск на две части, отдохнув, таким образом, две недели дважды в год. Эксперт считает, что адаптация современных подростков к взрослому миру будет протекать со значительными психическими проблемами. Эта идея также абсурдна, как и недавно высказанная инициатива продлить подростковый возраст до тридцати лет. Всё это приводит к нарушению процессов привыкания к взрослому миру со своими требованиями и условиями, заключил психотерапевт и доктор медицинских наук Лев Пережогин. Врач также отмечает, что в начале учебного года нагрузка в учебных заведениях не настолько и тяжёлая. Дополнительные дни отдыха для этого не требуются.

Стоит также отметить, что ранее идею затяжных каникул подвергли критике и студенты профсоюзов. Они отметили, что лучше бы депутаты обратили внимание на низкий уровень стипендий для учащихся, если действительно хотят внести вклад в экономическое развитие общества.