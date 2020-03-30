30.03.2020, 09:44
Игорь Николаев проинформировал о результатах теста на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Игорь Николаев, российский композитор и певец, проинформировал в Instagram о результатах теста на наличие инфекции коронавируса.
"Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!" - сообщил Николаев. Он высказал слова благодарности тем, кто верил в положительный исход этой ситуации, а также врачам медицинского учреждения в Коммунарке и своим родным и близким.
О том, что российский композитор оказался в медицинском учреждении в столичном посёлке Коммунарка, было заявлено двадцать шестого марта. У Николаева были взяты анализы для того, чтобы осуществить проверку на наличие коронавируса.
Позднее появилась информация, что у артиста обнаружили пневмонию.
"Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!" - сообщил Николаев. Он высказал слова благодарности тем, кто верил в положительный исход этой ситуации, а также врачам медицинского учреждения в Коммунарке и своим родным и близким.
О том, что российский композитор оказался в медицинском учреждении в столичном посёлке Коммунарка, было заявлено двадцать шестого марта. У Николаева были взяты анализы для того, чтобы осуществить проверку на наличие коронавируса.
Позднее появилась информация, что у артиста обнаружили пневмонию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии