"Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!" - сообщил Николаев. Он высказал слова благодарности тем, кто верил в положительный исход этой ситуации, а также врачам медицинского учреждения в Коммунарке и своим родным и близким.О том, что. У Николаева были взяты анализы для того, чтобы осуществить проверку на наличие коронавируса.Позднее появилась информация, что у артиста обнаружили пневмонию.