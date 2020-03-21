ИА «Ореанда-Новости». Врач-иммунолог объяснил эффективность мыла в борьбе с коронавируса COVID-19. Специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов объяснил в комментарии телеканалу «Звезда», что мыло является идеальным вариантом защиты от коронавируса.

Жемчугов отметил, что в составе коронавируса есть липидные компоненты, которые отлично смываются мылом. Однако специалист предостерёг от умывания мылом тела каждый день. Таким образом можно смыть защитный слой кожи, заметил Жемчугов.

Также медик добавил, что нужно применять защитный крем с силиконовыми добавками и питательные средства с витамином А, для того чтобы уберечь руки от высушивания.