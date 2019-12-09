09.12.2019, 22:32
Имущественный вычет на приобретение жилья могут получать одновременно два супруга
ИА «Ореанда-Новости». Имущественный вычет на приобретение жилья могут получать одновременно два супруга по одному объекту недвижимости, сообщает Минфин России.
Ответ был дан в виде официального письма от 28.11.2019. Министерство финансов указало, что в этом случае не имеет значения, кто из супругом будет являться собственником жилья. Так как все имущество, приобретённое в браке, считается собственностью семьи. Поэтому оба супруга имеют право получать имущественный вычет в размере 13%.
Главными условиями являются общий размер вычета на обоих супругов, который составляет не более 2 миллионов рублей, и официально подтверждённые расходы каждого семьянина. Минфин также отметил, что вычет можно получать как у работодателя ежемесячно, так и через ФНС после окончания календарного года и подачи декларации 3-НДФЛ.
Ответ был дан в виде официального письма от 28.11.2019. Министерство финансов указало, что в этом случае не имеет значения, кто из супругом будет являться собственником жилья. Так как все имущество, приобретённое в браке, считается собственностью семьи. Поэтому оба супруга имеют право получать имущественный вычет в размере 13%.
Главными условиями являются общий размер вычета на обоих супругов, который составляет не более 2 миллионов рублей, и официально подтверждённые расходы каждого семьянина. Минфин также отметил, что вычет можно получать как у работодателя ежемесячно, так и через ФНС после окончания календарного года и подачи декларации 3-НДФЛ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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