ИА «Ореанда-Новости» Индия, Иран и Россия соберутся в следующем месяце, чтобы обсудить работу торгово-транспортного коридора протяжённостью 7 200 км, который представляет собой более дешёвую и более короткую альтернативу традиционному маршруту через Суэцкий канал.

Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC), многомодовая сеть морских и железнодорожных маршрутов, свяжет Индийский океан и Персидский залив через Иран в Россию и Северную Европу.

Проект реализуется на фоне многомиллионной инициативы «One Belt - One Road» в Китае. Внутри Ирана эти два маршрута перекрывают потенциальные преимущества для будущих предприятий.

После операции коридор позволит Индии отправить свои грузы в Бандар Аббас в Иран морем, откуда они будут транспортироваться в Иранский бандарский Анзали по Каспийскому морю. Затем они будут отправлены в Астрахань в России и перевезены в Европу по железной дороге.

Маршрут сократит время и стоимость доставки товаров примерно на 30- 40 процентов. По сравнению с Суэцким каналом коридор сократит время транспортировки между Мумбаи и Москвой примерно до 20 дней. Предполагаемая пропускная способность коридора составляет от 20 до 30 миллионов тонн товаров в год.

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху в субботу встретился с российской деловой делегацией в Нью-Дели, где сказал, что «все вопросы могут быть решены, чтобы как можно скорее ввести в действие маршрут (INSTC)».

В официальном заявлении говорится, что 23 ноября Индия, Россия и Иран проведут трёхстороннюю встречу, чтобы скоротать маршрут, сообщили индийские СМИ во вторник.

«INSTC - это самый короткий мультимодальный транспортный маршрут, связывающий Индийский океан и Персидский залив через Иран в Россию и Северную Европу», - говорится в заявлении Министерства торговли и промышленности Индии.

Чтобы получить доступ к богатой ресурсами Средней Азии, Индия должна направлять свои товары через Китай, Европу или Иран. Маршруты по Китаю и Европе долгие, дорогостоящие и трудоёмкие.

На прошлой неделе старшие должностные лица стран встретились со своим коллегой в Тегеране, чтобы обсудить полный ввод в эксплуатацию порта, который эти три страны совместно разрабатывают.