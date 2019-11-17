ИА «Ореанда-Новости» Индийская газета The Economic Times разместила публикацию, в которой указывается, что Нью-Дели предпочёл приобрести французские истребители четвёртого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ вследствие явного превосходства первых по боевым характеристикам.

В статье сказано, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ. В то же время дальность полёта французской модели составляет 780–1055 километров при 400–550 километрах у российской машины. Кроме того, Rafale способен совершать до пяти боевых вылетов в сутки, в то время как российский самолёт – не более трёх.

В то же время авторы публикации признают, что по одному из показателей изделие российских разработчиков предпочтительнее, – это более низкая цена.

В сентябре 2016 года Индия подписала договор с Францией о поставках 36 новых самолётов Rafale. Стоимость контракта составляет 7,87 миллиарда евро.