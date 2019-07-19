ИА «Ореанда-Новости» Главный маршал авиации Военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что власти страны готовы приступить к рассмотрению вопроса о приобретении у России военных самолётов пятого поколения лишь после того, как они будут поставлены на вооружение в российской армии. Военный подчеркнул, что необходимо «увидеть их в деле», и затем индийские специалисты смогут дать оценку новым истребителям.

В конце июня представители министерства обороны России подписали договоры на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57. Заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко заявил, что армия получит самолёты в срок до 2028 года.