Сообщается, что четыре случая заболевания коронавирусом зафиксировано в одной семье.В Астраханской области первый случай инфицирования коронавирусом в четверг был зафиксирован у россиянина, проживающего в населённом пункте Красный Яр. Астраханец недавно побывал в Турции. На следующей день после выявления у него заболевания коронавирус был найден у его сына и отца. Позже наличие коронавируса подтвердили у иностранки 1967 года рождения.Также заявлено, что вирус найден у жены астраханца, который прибыл из Турции.