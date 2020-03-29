ИА «Ореанда-Новости». В Астраханской области зарегистрировано пять случаев инфицирования коронавирусом, рассказали в управлении администрации губернатора региона, пишет РИА Новости. Сообщается, что четыре случая заболевания коронавирусом зафиксировано в одной семье. 

В Астраханской области первый случай инфицирования коронавирусом в четверг был зафиксирован у россиянина, проживающего в населённом пункте Красный Яр. Астраханец недавно побывал в Турции. На следующей день после выявления у него заболевания коронавирус был найден у его сына и отца. Позже наличие коронавируса подтвердили у иностранки 1967 года рождения.

Также заявлено, что вирус найден у жены астраханца, который прибыл из Турции. 