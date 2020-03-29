29.03.2020, 09:24
Инфекция коронавируса найдена у ещё одного члена семьи в Астраханской области
ИА «Ореанда-Новости». В Астраханской области зарегистрировано пять случаев инфицирования коронавирусом, рассказали в управлении администрации губернатора региона, пишет РИА Новости. Сообщается, что четыре случая заболевания коронавирусом зафиксировано в одной семье.
В Астраханской области первый случай инфицирования коронавирусом в четверг был зафиксирован у россиянина, проживающего в населённом пункте Красный Яр. Астраханец недавно побывал в Турции. На следующей день после выявления у него заболевания коронавирус был найден у его сына и отца. Позже наличие коронавируса подтвердили у иностранки 1967 года рождения.
Также заявлено, что вирус найден у жены астраханца, который прибыл из Турции.
В Астраханской области первый случай инфицирования коронавирусом в четверг был зафиксирован у россиянина, проживающего в населённом пункте Красный Яр. Астраханец недавно побывал в Турции. На следующей день после выявления у него заболевания коронавирус был найден у его сына и отца. Позже наличие коронавируса подтвердили у иностранки 1967 года рождения.
Также заявлено, что вирус найден у жены астраханца, который прибыл из Турции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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