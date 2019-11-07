Иностранец заплатил 41 тысячу рублей московскому таксисту
ИА «Ореанда-Новости». Гражданину иностранного государства пришлось заплатить 41 тысячу рублей за поездку в такси.
Информацию сообщает источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл на Краснопресненской набережной, когда иностранец вышел, чтобы поймать такси у здания «Экспоцентра». К нему подъехал автомобиль марки Hyundai.
В конце пути водитель заявил, что пассажир должен ему 41 тысячу рублей. Иностранцу пришлось заплатить названную таксистом сумму.
Также отмечается, что маршрут завершился в пределах города.
На данный момент вопрос с мошенничеством решается. Правоохранительные органы отказались озвучивать гражданство иностранца, однако подтвердили произошедшее. Возможно возбуждение уголовного дела.
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