ИА «Ореанда-Новости». Гражданину иностранного государства пришлось заплатить 41 тысячу рублей за поездку в такси.

Информацию сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на Краснопресненской набережной, когда иностранец вышел, чтобы поймать такси у здания «Экспоцентра». К нему подъехал автомобиль марки Hyundai.

В конце пути водитель заявил, что пассажир должен ему 41 тысячу рублей. Иностранцу пришлось заплатить названную таксистом сумму.

Также отмечается, что маршрут завершился в пределах города.

На данный момент вопрос с мошенничеством решается. Правоохранительные органы отказались озвучивать гражданство иностранца, однако подтвердили произошедшее. Возможно возбуждение уголовного дела.