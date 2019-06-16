ИА «Ореанда-Новости» Инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил самоубийство на службе в Южно-Курильском районе Сахалинской области. Информация об этом появилась на сайте издания Sakhalin.info.

Отмечается, что 44-летний инспектор был отстранён от работы во время дежурства, так как врио начальника районного ОГИБДД обнаружил у него признаки алкогольного опьянения.

Они поехали на служебной машине в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. При выходе из автомобиля инспектор попытался свести счёты с жизнью. Коллеги вызвали ему бригаду медиков, однако спасти старшего лейтенанта не удалось. Обстоятельства трагедии выясняются.