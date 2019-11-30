ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге суд решил арестовать инспектора СИЗО-1 («Кресты-2») Андрея Пугачева, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, пишет «МК».



По решению суда инспектор будет находиться под арестом до 26 января.



По версии следствия, Пугачев рядом со станцией метро «Ломоносовская» купил наркотическое вещество общей массой 21,9 грамма. Потом он пронёс наркотики в СИЗО, чтобы потом продать осуждённым.