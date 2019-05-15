ИА «Ореанда-Новости» Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ИБДА РАНХиГС) первым среди российских учебных заведений получил самую престижную мировую аккредитацию бизнес-школ AACSB International.

Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business – Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса) представляет собой высший, признанный во всём мире эталон качества образования для бизнес-школ. Её имеют лишь 5 % учебных заведений в мире. Ассоциация была учреждена ведущими мировыми вузами.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау выразил уверенность в том, что полученная аккредитация будет способствовать сотрудничеству «с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные проекты».

Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов надеется, что аккредитация даст возможность привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в нашей стране.

ИБДА РАНХиГС, основанный в 1989 году, является старейшей и крупнейшей бизнес-школой России. Программы института имеют и другие известные международные аккредитации.