ИА «Ореанда-Новости» Специалисты автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ) предложили Минпросвещению ввести в российских школах ряд киберспортивных дисциплин. Среди них – Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Представители ИРИ обращают внимание на то, что в мире постоянно проводятся турниры по киберспорту и чемпионаты по указанным играм. Среди предложенных экспертами игр – различные стратегии, онлайн-арены сражений, карточные игры и симуляторы. Две игры из перечня, однако, к соревнованиям отношения не имеют – это строительный симулятор Minecraft и платформа для изучения программирования в игровой форме CodinGame.

«Это должны быть занятия, наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни, – стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа», – сказал генеральный директор ИРИ Сергей Петров.