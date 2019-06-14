ИА «Ореанда-Новости» . В детском лагере «Ракета» в поселке Горьковское Выборгского района Ленинградской области девятилетний мальчик растлевал сверстников во время отдыха. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

«Достаточно будет сказать, что "досуговые мероприятия", организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: "развратные действия сексуального характера", "оральные половые контакты", "имитация гомосексуального полового акта". Ещё раз уточним, что все это происходило среди мальчиков 9-10 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные инциденты происходили в жилом корпусе лагеря неоднократно и по доброй воле, и в результате игры «камень-ножницы-бумага», и по принуждению.

С инициатором «недетских игр» провели «беседы профилактического характера» и отправили мальчика домой. Кроме того, отмечается, что руководство лагеря сочло необходимым сообщить о «факте половых отклонений» в районную администрацию по месту жительства ребёнка.

Агапитова отметила, что факт сексуальных отклонений в поведении детей нельзя пытаться «замять». «Мы обратились в Следственный комитет Ленинградской области, чтобы все произошедшее было зафиксировано должным образом. Это позволит сориентировать органы профилактики в построении своей работы с этими детьми», — заявила она. Также омбудсмен отметила необходимость проверить компетентность педагогического состава лагеря.

Лагерь открыли в прошлом году после 8-летней «заморозки». Были реконструированы и отремонтированы корпуса, бытовые условия привели в соответствие нормам. Сейчас на базе отдыхают 230 детей.