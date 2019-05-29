ИА «Ореанда-Новости» В отношении частного пансионата Назарово в Красноярске начата проверка после того, как стало известно о том, что инвалидов и пенсионеров там перевозят на катафалке. Об этом передаёт РИА Новости.

Ранее местный телеканал «Енисей» снял сюжет, где видно, как постояльцев пансионата везут в лечебные отделения на ритуальном транспорте. Сотрудники похоронного бюро также обеспечивают перевозку.

По словам директора пансионата, такой своеобразный транспорт приходится нанимать из-за невозможности приобрести специализированные автомобили, так как это стоит дороже и требует особых лицензий. Это не выгодно, так как перевозка пенсионеров и инвалидов требуется всего несколько раз в месяц. Минздрав края обратился в надзорные органы с требованием проверить пансионат.