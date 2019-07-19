ИА «Ореанда-Новости». Заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский провёл совещание по строительству социальных объектов в северной столице за внебюджетные средства. Как планировалось ввести в эксплуатацию в этом году, так и в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году коммерческие компании построят и передадут 23 объекта социальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе Смольного, об этом стало известно на встрече, которую провёл с застройщиками заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский.

По сообщению пресс-службы комитета по строительству, 10 объектов уже сданы в эксплуатацию. В общей сложности к концу 2019 года планируется сдать 15 детских садов, 4 школы, 1 кабинет врача, 1 молодежный клуб и т. Д.

Отмечено, что 6 из 15 детских садов были введены в эксплуатацию, 3 из 4 школ уже готовы к приему учащихся, кроме того, имеется один врачебный кабинет, один молодежный клуб, одно медицинское учреждение и 2 учреждения различного значения.