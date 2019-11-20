20.11.2019, 07:54
Инвесторы с Запада стали активнее работать с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Юрием Гемпелем, возглавляющим комитет по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента, сказано, что в 2019 году западные инвесторы перешли от намерений к стадии реализации различных инвестиционных проектов в Крыму.
По словам Гемпеля, инвесторы, которые ранее присматривались к Крыму, активизировали свою работу. Он заявил, что представители среднего и малого бизнеса заходят в Крым как через аффилированные структуры, так и напрямую. Гемпель добавил, что сейчас настало время реализации инвестиционных проектов. Он привел в пример появление на севере полуострова фермы по развитию овцеводства, которая была открыта бизнесменом из Германии.
По словам Гемпеля, инвесторы, которые ранее присматривались к Крыму, активизировали свою работу. Он заявил, что представители среднего и малого бизнеса заходят в Крым как через аффилированные структуры, так и напрямую. Гемпель добавил, что сейчас настало время реализации инвестиционных проектов. Он привел в пример появление на севере полуострова фермы по развитию овцеводства, которая была открыта бизнесменом из Германии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии