По словам Гемпеля, инвесторы, которые ранее присматривались к Крыму, активизировали свою работу. Он заявил, что представители среднего и малого бизнеса заходят в Крым как через аффилированные структуры, так и напрямую. Гемпель добавил, что сейчас настало время реализации инвестиционных проектов. Он привел в пример появление на севере полуострова фермы по развитию овцеводства, которая была открыта бизнесменом из Германии.