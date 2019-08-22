ИА «Ореанда-Новости» 22 августа власти Ирана представили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бавар-373», который в Тегеране считают более совершенной системой, чем российский С-300. Министр обороны Амир Хатами заявлял ранее, что после официальной демонстрации новое вооружение поступит в подразделения противовоздушной обороны вооружённых сил Ирана.

ЗРК «Бавар-373» был испытан в 2017 году. Данная система была от начала до конца разработана иранским специалистами. Сообщается, что комплекс с вертикальной пусковой установкой оснащён ракетами «Сайад-4», он способен уничтожать различные цели в воздухе, в том числе истребители, «самолёты-невидимки», беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты, на высоте до 27 километров при радиусе действия 200 километров. Система обнаружения целей эффективна на расстоянии свыше 300 километров.