ИА «Ореанда-Новости» Представители иранского Корпуса стражей исламской революции, элитных подразделений армии Ирана, сообщили о захвате в водах Персидского залива иностранного нефтяного танкера. Они указали, что судно было задержано ещё 14 июля.

Танкер было задержан у южного побережья острова Ларак. На борту находились 12 членов экипажа. Иранское информационное агентство Fars располагает информацией о том, что на корабле перевозили миллион баррелей контрабандной нефти. О принадлежности танкера данных нет.