ИА «Ореанда-Новости» Заместитель командующего, глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри заявил, что все разведывательные аппараты, которые будут засечены в районе совместных с Россией и Китаем военно-морских учений, будут уничтожаться.

Военный отметил, что уже зарегистрировано повышение разведывательной активности некоторых стран в зоне манёвров. «Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там происходит. Активизировались и разведчики, но совместные учения не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат – как плавательный, так и летательный – будут уничтожать», – сказал Саяри.

Совместные учения Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности» начались 27 декабря и продолжатся до 30-го. Зона их проведения охватывает север Индийского океана, в том числе Оманский залив.