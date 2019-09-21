ИА «Ореанда-Новости» Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав армии Ирана) Хосейн Салами заявил, что территория любого государства, которое начнёт войну с Тегераном, станет основной ареной военных действий. «Мы решительно готовы к ответу на любую агрессию. Тот, кто захочет это сделать, – его территория превратится в основное поле военного противостояния. Мы никогда не позволим войне перекинуться на нашу территорию», – сказал военачальник.

Салами также подтвердил, что иранские вооружённые силы намерены сбивать все беспилотные летательные аппараты, вторгающиеся в воздушное пространство страны, то есть повторил предупреждение, высказанное ранее президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.