ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что региональный бюджет может вложить около 1 миллиарда рублей в строительство нового терминала аэропорта Иркутска. Эти деньги предназначены для оборудования автомобильных развязок и благоустройства территории.

В 2015 году все акции ОАО «Международный аэропорт Иркутск» перешли из федеральной собственности в собственность субъекта Федерации. Были запланированы реконструкция действующего терминала и строительство нового аэропорта с участием инвесторов. Ряд предприятий настаивал на проведении тендера, однако в 2018 году власти региона объявили, что работами по проекту займутся компании «Новапорт» и «Рампорт аэро».

Осенью 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении законодательства о защите конкуренции в отношении губернатора, правительства Иркутской области и нескольких предприятий. Сотрудники ФАС подозревали их в сговоре при строительстве нового терминала аэропорта.

В феврале 2019 года правительство Иркутской области и администрация губернатора подали в суд иски к ФАС и её региональному подразделению об отсутствии законных оснований для проверки и нарушении процедуры её проведения.