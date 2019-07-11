ИА «Ореанда-Новости» Один из районных судов города Иркутска вынес решение о наложении штрафа на местного жителя, который пытался через сайт объявлений Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями нацистских политических лидеров – Адольфа Гитлера, Бенито Мусоллини, а также военной техники германской армии того периода.

Подсудимый разместил изображения открыток в свободном доступе. Таким образом он нарушил запрет на публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской (статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Он был оштрафован на 1 тысячу рублей. Коллекция открыток была конфискована.